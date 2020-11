Nelu Tătaru: 22 de spitale sunt angrenate în București în lupta împotriva Covid-19 (VIDEO)

Un număr de 22 de spitale sunt angrenate în București în lupta împotriva SARS-CoV-2, potrivit ministrului Sănătații, Nelu Tătaru.

“Avem 22 de spitale in Bucuresti angrenate in activitatea impotriva SARS-CoV-2. (…) Tin sa mai completez ca, tot pe finantarea europeana, avem fonduri de 50 de milioane de euro tocmai pentru instalatiile din spitale, avand in vedere si perioada prin care trecem si reevaluarea tuturor sectiilor de terapie intensiva’, a afirmat Tataru, potrivit Agerpres.

Fonduri europene pentru unitățile medicale

El a participat, alături de premierul Ludovic Orban, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi managerii a 10 unităţi sanitare din Capitală, la semnarea contractelor de finanţare din fonduri europene a 10 proiecte ce vizează creşterea capacităţii de răspuns la criza sanitară provocată de COVID -19.

"Astăzi, cu cele 10 contracte pe care le semnăm, ajungem la 22 de contracte pe care deja le avem semnate şi începe implementarea lor, cu o valoare de peste 100 de milioane de euro, mai precis 116 milioane de euro. Echipamentele care se finanţează cuprind două componente: o componentă destinată secţiilor de terapie intensivă, iar cealaltă componentă este destinată activităţilor de imagistică. (...) Astăzi semnăm contracte pentru aparate de ventilaţie - ca număr 126, staţii de monitorizare 342, aparatură pentru investigare respiratorie şi digestivă 101, ecografe 99, echipamente electrocardiografe şi defibrilatoare 205", a precizat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.

Contractele de finanţare semnate luni sunt destinate Spitalului Clinic Colentina Bucureşti - 27 de milioane de lei, Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila" - 41,4 milioane lei, Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" - 22,4 milioane de lei, Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan"- 44,2 milioane lei, Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti - 42,6 milioane lei, Institutului Naţional de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureşti - 11,4 milioane lei, Spitalului Clinic "Profesor Dr. Theodor Burghele" - 12,8 milioane de lei, Spitalului Universitar de Urgenţă - 48,3 milioane lei, Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" - 48,3 milioane lei, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Dr. Victor Babeş" - 34,7 milioane lei.