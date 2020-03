Nelu Tătaru a acceptat nominalizarea pentru postul de ministru al Sănătății: „În anumite momente nu se refuză absolut nimic” (VIDEO)

Nelu Tătaru a precizat, joi, în direct pe B1 TV, că a acceptat propunerea premierului Ludovic Orban de a-l nominaliza pentru postul de ministru al Sănătății.

„În anumite momente nu se refuză absolut nimic, nu de a fi un ministru, cât de starea în care se află întreaga Românie în aceste zile. Da”, a declarat actualul secretar de stat din Sănătate.

Vestea vine în contextul în care Victor Costache a renunțat la portofoliu și a înaintat demisia primului-ministru.

„I-am comunicat președintelui Iohannis această demisie pentru a putea să se emită decretul de revocare. Aproape cinci luni de zile, Victor Costache a făcut parte din Guvernul pe care îl conduc. Am făcut echipă și împreună am luat o serie de decizii importante, benefice pentru sistemul medical”, a afirmat premierul Ludovic Orban, care a mai precizat că „regretă” decizia lui Victor Costache.

