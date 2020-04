Nelu Tătaru: Acum nu ne gândim la relaxare. Când va veni momentul, restricțiile vor fi slăbite în funcție de situația din fiecare localitate / Vor urma 1 - 2 ani de sezoane de coronavirus (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, pentru B1 TV, că autoritățile și specialiștii se așteaptă ca vârful epidemiei de coronavirus să se producă undeva la șapte - zece zile după Paște, urmând ca apoi numărul de infectări înregistrate să fie constant și, mai târziu, acesta să scadă. El a mai precizat că sezoane de SARS-CoV-2 vor fi în următorii 1 - 2 ani, dar nu la același nivel dacă acum vom ști să gestionăm bine lucrurile. Cât despre o eventuală relaxare a măsurilor de restricție, ministrul a precizat că nu poate fi vorba despre asta în perioada imediat următoare. Astfel de decizii vor fi luate în timp, gradual, în funcție de evoluția epidemiei și de la o localitate la alta. Epidemia de COVID-19 a făcut 478 de victime în România. 8.936 de cazuri de infectare au fost raportate până acum.

„Încă suntem într-un moment în care avem o creștere a numărului de cazuri. Au trecut sărbătorile pascale și vrem să vedem urmarea acestora în șapte - zece zile, când se vor manifesta sau nu fenomenele de boală la concetățenii noștri. Suntem într-o perioadă în care menținem acele restricții, izolare voluntară și distanțare socială. Sperăm, în acest context, să putem avea vârful acestei pandemii în România după aceste șapte - zece zile, iar după o perioadă de constanță a numărului de cazuri, să urmeză o perioadă de descreștere a acestora și implicit a numărului deceselor. Având aceste rezultate în dinamică, putem să ne gândim și la o relaxare, dar nu acum”, a declarat Nelu Tătaru, pentru B1 TV.

Ministrul Sănătății a precizat că, în majoritatea lor, românii au înțeles că trebuie să rămână în case de Paște. Acesta a mai spus că de acum se vor face evaluări în fiecare județ și în fiecare focar de infecție. Județele care au aproape sau peste 400 de îmbolnăviri cu COVID-19 sunt Arad, Timiș, Hunedoara, Brașov, Neamț și Botoșani. Autoritățile prognozează că, în vârful epidemiei, România va avea între 10.000 și 12.000 de cazuri de SARS-CoV-2.

