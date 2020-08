Nelu Tătaru: Am ajuns la 1.034 de paturi de terapie intensivă care au și dotarea completă pentru patologie COVID-19. Acum trei săptămâni avea doar 840 (VIDEO)

România dispune, la ora actuală, de 1.034 de paturi terapie intensivă cu dotare completă pentru patologie COVID-19, a anunțat Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, care a mai precizat că, în urmă cu trei săptămâni, „aveam doar 840 de paturi”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.