Nelu Tătaru: Ar fi nevoie de o anchetă realistă după fiecare caz. Suntem la mâna acelui caz pozitiv, care declară sau nu anumite persoane / Luând maximul istoric al fiecărui laborator, în iulie-august se ajungea la 50.000 de teste (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a oferit noi detalii despre capacitatea de testare pentru COVID-19 din România, miercuri seară, în direct pe B1 TV, unde a subliniat nevoia unei anchete realiste după fiecare caz. Suntem la mâna acelui caz pozitiv care declară anumite persoane sau nu le declară”, a explicat demnitarul liberal.

