Nelu Tătaru: Aud și acum strigătele bolnavilor din ATI de la Suceava. În formele severe, COVID-19 este o boală dureroasă

Deputatul PNL Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, spune că boala COVID-19 este una „dureroasă” în formele sale severe și că și astăzi „aude strigătele bolnavilor” din secția de Terapie Intensivă de la Suceava.

„În primele zile, generalul Oprea mă suna mereu și-mi spunea că doctorilor nu le place disciplina, că asistentele nu respectă regulile… A făcut o treabă excelentă acolo. Dar la Suceava am avut primul contact cu o secție de Terapie Intensivă pentru pacienții COVID. Și acum aud strigătele bolnavilor din ATI de la Suceava. Am în urechi zgomotul...”, a declarat Nelu Tătaru, într-un interviu pentru Libertatea.

Întrebat despre ce zgomot vorbește, ministrul Sănătății a răspuns: „Boala COVID în formele severe este o boală dureroasă. Atunci am aflat și eu acest lucru. Când am fost să vizitez secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Suceava am auzit țipetele pacienților de la Terapie Intensivă. Boala provoacă dureri pulmonare, dar are și o componentă de afectare psihică… Secțiile ATI pentru COVID sunt un calvar și prin sunetul de acolo”.

De la debutul pandemiei de COVID-19, pe teritoriul României au fost confirmate 784.711 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, arată cel mai recent bilanț prezentat de autorități. Un număr de 728.252 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 20.013 persoane diagnosticate cu infecție cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.

Între 22 februarie, ora 10, și 23 februarie, aceeași oră, la nivel național au fost raportate 119 decese (68 bărbați și 51 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Datele din bilanțul de miercuri mai arată, printre altele, că în unitățile sanitare de profil numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.463. Dintre acestea, 978 sunt internate la ATI.

O analiză publicată de INSP arată că varianta britanică a coronavirusului „circulă deja în jumătate din județele țării și există o probabilitate mare de a cuprinde întreg teritoriul României în viitorul apropiat”.