Noul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat joi, la începutul ședinței de Guvern că trebuie luate măsuri pentru ca situația de la Suceava, unde infecțiile cu coronavirus s-au răspândit alarmant, să nu se repete și în alte județe.

”Este un moment greu. Este o provocare a momentului pentru România.

Mă întorc de la Constanța, de la Suceava, mă întorc de la Arad, unde sunt semne că avem o situație care trebuie controlată. Din toate acestea Suceava rămâne deosebită.

Pentru a limita ce este acolo și pentru a nu avea altă Suceava, contez pe ajutorul dumneavoastră”, a spus Nelu Tătaru.

Victor Costache a demisionat, joi, de la conducerea Ministerului Sănătății, invocând motive personale și profesionale.

„I-am comunicat președintelui Iohannis această demisie pentru a putea să se emită decretul de revocare. Aproape cinci luni de zile, Victor Costache a făcut parte din Guvernul pe care îl conduc. Am făcut echipă și împreună am luat o serie de decizii importante, benefice pentru sistemul medical”, a afirmat premierul Ludovic Orban, care a mai precizat că „regretă” decizia lui Victor Costache.

