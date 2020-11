Nelu Tătaru: Cu achizițiile în curs, capacitatea de ventilatoare va ajunge la 146% în aprilie 2021 față de ce a fost până în aprilie 2020. Secțiile de Terapie Intensivă au trecut printr-o modernizare forțață – trebuie verificate toate (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, consideră că soluția „cea mai urgentă în acest moment” pentru ca tragedia de la Neamț să nu se repete și în alte spitale din România este verificarea tuturor secțiilor de Terapie Intensivă din țară din punct de vedere „energetic”, al aparaturii și al rețelei de gaze medicale, dar și „adaptarea puterii energetice la această capacitate nouă din acest an în care am suferit o modernizare forțată” în aceste secții. Demnitarul liberal a oferit informații, miercuri, în exclusivitate pentru B1 TV, cu privire la mai multe subiecte proeminente din sector, precum evoluția epidemiei și situația pacienților aflați în prezent pe ventilație mecanică invazivă.

