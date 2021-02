Nelu Tătaru: De la schimbarea ministrului Sănătății, nu a mai fost niciun control al Inspecției sanitare de stat în secțiile de Terapie Intensivă / Orice ministru are discuții cu direcțiile din subordine (VIDEO)

Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, a explicat că după tragedia de la Piatra Neamț autoritățile au efectuat verificări în secțiile de Terapie Intensivă din țară, iar Inspecția sanitară de stat a continuat zilnic acele controale până în 23 decembrie, când a fost învestit noul Guvern, iar portofoliul Sănătății a fost preluat de Vlad Voiculescu. De atunci, spune deputatul PNL, Inspecția nu a mai efectuat niciun control în secțiile ATI. „Cred că ar trebui să ne pună un semn de întrebare”, a spus demnitarul liberal, marți seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

