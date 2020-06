Nelu Tătaru: Decretată sau nu, România traversează o stare de alertă / Cum a comentat ministrul Sănătății acuzațiile lui Marcel Ciolacu (PSD) privind manipularea bilanțului oficial

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a explicat că România traversează o stare de alertă, fie că aceasta este decretată formal sau nu, având în vedere că încă există transmitere comunitară de COVID-19 pe teritoriul țării. Cât despre declarația lui Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, care afirmase că bilanțul național al pandemiei de coronavirus ar fi manipulat de autorități, demnitarul din Guvernul Orban s-a rezumat a spune că nu vrea să discute „politic un moment medical”.



Cum a comentat ministrul Sănătății acuzațiile lui Marcel Ciolacu (PSD) privind manipularea bilanțului oficial





„Nu vreau să discut politic un moment medical. Avem 1.341 de decese, poate cineva poate să le spună acelor familii că sunt modificate. În acest moment discutăm strict medical. Am repetat și o să tot repet în continuare, suntem încă într-o etapă medicală, trebuie să ne axăm apoi pe etapa economică și abia după să discutăm politic”, a afirmat Nelu Tătaru, în cadrul Știrilor B1 TV.



Nelu Tătaru: Decretată sau nu, România traversează o stare de alertă





Întrebat dacă este necesară prelungirea stării de alertă, după cum subliniase anterior președintele Klaus Iohannis, Nelu Tătaru a afirmat: „Declarată sau nu, decretată sau nu, suntem într-o stare de alertă. Avem încă o transmitere comunitară mică deocamdată, dar cu niște excese în ultimele patru, cinci zile. Gândiți-vă că am început cu 196 de cazuri în creștere, 237, 222, 275, culminând 320 de cazuri noi raportate ieri. Am avut de gestionat două weekenduri mai lungi, după prima și a doua serie de măsuri de relaxare. Astăzi avem o zi cu o a treia etapă de relaxare. Sunt momente pe care trebuie să le gestionăm, avem norme de funcționare și desfășurare a tuturor activităților pe care le relaxăm, deci trebuie să avem și o stare instituțională în care să putem avea pârghiile, ca să putem gestiona eventualele evoluții nefavorabile”.

Referitor la faptul că a treia etapă de relaxare a restricțiilor din România, care a intrat în vigoare de luni, ar putea conduce la o „creștere exacerbată” a numărului de cazuri zilnice de COVID-19, Nelu Tătaru a explicat: „Se poate și acest lucru. Noi am luat în analiză și acest lucru. Sunt creșteri ale numărului de cazuri, într-un context în care avem relaxări. Gestionate corect, atât de noi, cât și de populație, prin respectarea regulilor de distanțare, portul măștii în locuri închise, în mijloace de transport în comun, respectarea regulilor de igienă și respectarea până la un moment dat de către agenții economici a tot ce înseamnă norme de aplicare în vederea desfășurării și funcționării activităților care au fost relaxate, credem că acest număr de cazuri va fi într-o creștere, dar într-o creștere moderată, pe care o putem gestiona. Nerespectarea acestor reguli duce, într-adevăr, și la o creștere a numărului de cazuri un pic mai accentuată. Vom observa și în zilele următoare ce au însemnat weekendul care a trecut plus relaxările de astăzi. Poate, astăzi, vom vedea un număr mai mic de cazuri, pentru că ieri a fost o zi de duminică, adresabilitatea la unitățile de primiri urgențe a fost scăzută, am avut un număr mai mic de recoltări, dar nu trebuie să rămânem cu un număr în scădere, fiindcă zilele următoare vor fi cele care ne vor da măsura evoluției. Ieri am gestionat primele șapte zile de după weekendul trecut și am putut vedea că acest număr al cazurilor noi este în creștere, precum a crescut și cel al cazurilor din terapie intensivă, la 172”.



Ce spune demnitarul despre cazurile de la Spitalul de Oncologie din Iași





El a vorbit și despre situația de la Spitalul de Oncologie din Iași, unde alte 13 cadre medicale au fost confirmate cu COVID-19. Astfel, Nelu Tătaru a subliniat că „acolo s-au și luat măsuri”.

„Acolo s-au și luat măsuri. Este o anchetă epidemiologică, s-a închis blocul operator, că de acolo a plecat, se testează toți cei care au fost contacți direcți, fiecare urmând ancheta sa epidemiologică. Astăzi mi s-a raportat și la centrul de bătrâni, un centru privat, unde la fel s-a găsit un personal medical care este contaminat, începe anchetă și acolo. Mă repet, suntem într-o transmitere comunitară și avem și transmitere în aceste instituții spitalicești sau de îngrijire a persoanelor vârstnice, pe care trebuie să le gestionăm”, a mai spus Nelu Tătaru, ministrul Sănătății.