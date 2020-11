Nelu Tătaru, despre medicul erou de la Neamț: „Este stabil în acest moment” / „S-a efectuat și o procedură de dializă” (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a oferit noi detalii despre starea lui Cătălin Denciu, medicul erou care a suferit arsuri în tragedia de la Piatra Neamț și care a fost ulterior transferat în Belgia pentru tratament de specialitate.

Ministrul Sănătății, despre medicul erou de la Neamț. Cătălin Denciu e internat în Belgia, pentru tratament

„S-a efectuat şi o procedură de dializă. S-au efectuat reechilibrarea, tratamentul arsurilor. Este stabil în acest moment. (...) Este o procedură şi un protocol în arsuri. Aşteptăm evaluări în fiecare zi. Ţinem legătura. Seara, la ora 18,00, avem nişte informări pe care le face corpul medical de acolo. Primele intervenţii le-a suferit la Floreasca în dimineaţa zilei de ieri când a aterizat”, a precizat ministrul Nelu Tătaru, luni, după întrevederea cu premierul Ludovic Orban.

Nelu Tătaru și Ludovic Orban, ședință de urgență

Cei doi demnitari au avut o ședință de urgență, luni, în contextul incendiului devastator de la Neamț și al pandemiei de COVID-19 care continuă să exercite presiune pe sistemul sanitar din România. La capătul întâlnirii, Ludovic Orban și Nelu Tătaru au făcut o serie de precizări cu privire la subiectele abordate și viitoarele acțiuni ale autorităților.

„Am abordat două subiecte importante. Primul subiect, planul de verificări efectuate de Direcțiile de Sănătate Publică, prin inspectorii sanitari, în toate secțiile de Terapie Intensivă din spitale. Al doilea subiect, creșterea capacității de tratare a pacienților care au nevoie de internare în secțiile de Terapie Intensivă. La primul subiect am discutat foarte clar ce urmărim. Urmărim practic conformitatea cu reglementările, fie că e vorba de Ordinul 1500 sau de alte reglementări privind funcționarea secțiilor de Terapie Intensivă. În urma acestor controale o să existe un plan de conformare, care va fi adus la cunoștința managerilor spitalelor. Orice lucrare de reparație, orice achiziție, orice modernizare necesară va fi inclusă în acest plan de conformare. De asemenea, pot să anunț de pe acum că am discutat posibilitatea de a deconta toate aceste cheltuieli printr-o finanțare europeană nerambursabilă”, a precizat premierul Ludovic Orban.

Prim-ministrul a menționat că și alte spitale vor deveni suport COVID.

„La al doilea subiect legat de creșterea capacității de tratare în secțiile de Terapie Intensivă am discutat în detaliu situația pe fiecare județ – câte paturi de terapie intensivă sunt, câte paturi sunt disponibile. De asemenea, am discutat situația personalului și a posibilității de recrutare de personal suplimentar care să deservească secțiile de Terapie Intensivă și în urma acestei analize va fi crescută capacitatea de tratare, inclusiv prin includerea a noi spitale care vor deveni spitale de suport COVID. De asemenea, în cadrul acestei discuții legate de secțiile de Terapie Intensivă, am abordat un subiect pe care l-am mai abordat de altfel. Respectarea rigorilor prevăzute în Ordinul 1500 privind internarea în Terapie Intensivă, adică internarea doar a cazurilor efective care necesită internarea în Terapie Intensivă și, în rest, funcționarea acelor secții intermediare despre care am tot vorbit, în care evident să existe posibilitatea de tratare pentru cazurile intermediare, dar să nu fie necesară internarea la Terapie Intensivă decât pentru acele cazuri care chiar necesită în conformitate cu condițiile de internare necesită internare în secțiile de Terapie Intensivă”, a adăugat prim-ministrul.

