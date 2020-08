Nelu Tătaru, despre moțiunea de cenzură depusă de PSD: E un instrument politic. Să spun plastic, ”hoţul strigă hoţul”

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, este de părere că cei de la PSD folosesc moțiunea de cenzură împotriva Guvernului liberal ca pe un instrument politic ”de dragul unor voturi la alegerile din septembrie". Din punctul său de vedere, acest demers aal social-democraților nu are o bază reală și nu vine într-un context potrivit, având în vedere că România trece printr-o ”fază prelungită a pandemiei”, după cum a calificat-o ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății: ”Moţiunea de cenzură e un instrument politic într-un anumit context politic”

Astfel, Nelu Tătaru i-a acuzat pe social-democrați că au îndemnat la nerespectarea regulilor impuse de autorități pentru a limita răspândirea noului coronavirus.

"Moţiunea de cenzură e un instrument politic într-un anumit context politic. Nu cred că era nici contextul şi nu cred că trebuia folosit acest instrument fără a avea o bază reală. Să spun plastic «hoţul strigă hoţul». Suntem într-o fază a pandemiei prelungită. Contextul politic a grăbit un pic şi momentul în care noi trebuia să fim axaţi doar pe medical. S-ar părea că unii fură startul, dar fură inconştient acest start, în condiţiile în care ne jucăm cu sănătatea românilor. Dacă în această pandemie am trecut prin momente în care toată lumea a participat, a mers pe un făgaş normal, s-au trezit câţiva factori politici să bagatelizeze aceste momente, să îndemne la nerespectare, la nesupunere, la nerecunoaştere şi tocmai acei factori politici depun astăzi moţiune de cenzură", a declarat Nelu Tătaru, luni seara, la Realitatea Plus.



În acest context, ministrul Sănătății a amintit de perioada de vid legislativ în care, timp de câteva săptămâni nu a existat o lege în baza căreia persoanele testate pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus sau suspecte să fie plasate în carantină sau izolare.



"Am trăit trei săptămâni fără nişte pârghii prin care noi, ca sistem medical, să putem gestiona o pandemie, iar acum ne trezim în acest moment politic pe care îl gestionăm, cel puţin noi ca şi Guvern, tot medical", a mai spus Nelu Tătaru.

PSD a depus, luni, moțiunea de cezură împotriva Guvernului Orban

PSD a depus, luni, la Parlament, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului liberal, moțiune intitulată „Pandemia a fost transformată într-o pande-mită generalizată!”. Aceasta va fi citită pe 20 august în plenul reunit al Parlamentului.

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că va negocia cu toate forțele politice care nu sunt la guvernare pentru a obține voturi de susținere a moțiunii.

Cred că și celelalte forțe politice vor fi responsabile și vor vota această moțiune de cenzură. Atributul opoziției este de a depune moțiune de cenzură. Este pentru prima oară când nu mai există gri în politica românească, există alb și negru. Cred că este cazul ca românii să afle cine este la putere și cine este în opoziție. PSD negociază cu absolut toate forțele politice, mai puțin cu cele aflate la guvernare, respectiv cu PNL și PMP. Am avut discuții și cu domnul Victor Ponta. Acum câteva zile, domnul Victor Ponta a spus că va vota moțiunea. Mă bazez pe voturile tuturor oamenilor politici responsabili în acest moment în Parlamentul României. Cred că este cazul ca și USR să ne demonstreze dacă este la putere sau în opoziție”, a mai declarat Ciolacu.

Ludovic Orban: Această moțiune de cenzură reprezintă încă un act iresponsabil din partea PSD

Pe de altă parte, premierul Ludovic Orban a calificat demersul social-democraților drept unul iresponsbil.

„După părerea mea, această moțiune de cenzură reprezintă încă un act iresponsabil din partea PSD. Să depui moțiune de cenzură și să încerci să dai jos un guvern care și-a făcut datoria față de țară, care gestionează cu corectitudine, profesionalism și eficiență problemele grave care au apărut din cauza epidemiei, din cauza crizei economice, din cauza secetei, din cauza inundațiilor, un guvern care, confruntat cu dificultățile care n-au mai existat în istoria României de foarte multă vreme, mi se pare un gest iresponsabil și complet lipsit de logică și este un gest împotriva interesului României”, a declarat Ludovic Orban.