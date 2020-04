Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, în emisiunea ”Bună, România!” difuzată pe B1 TV, că, în opinia sa, nu poate fi vorba despre redeschiderea școlilor din luna mai, dat fiind că lupta cu epidemia de coronavirus e încă destul de departe de a fi câștigată. Precizarea vine în contextul în care colega de Cabinet a lui Tătaru, Monica Anisie, a susținut că la nivelul Ministerului Educației e preconizată redeschiderea școlilor după ridicarea stării de urgență, care ar urma să se întâmple în a doua jumătate a lunii viitoare.

Întrebat de jurnalistul Răzvan Zamfir dacă prima etapă a relaxării restricțiilor include și redeschiderea școlilor și dacă se poate pune această problemă chiar din luna mai, ministrul Sănătății a răspuns: „Atât de repede nu cred. Săptămâna aceasta o să avem discuții cu fiecare minister în parte, încât problema medicală să o putem pune fiecărui minister în parte, și la Economie, și la Educație, și la Sport. Avem mai multe măsuri impuse. Relaxarea va începe în sens invers: vor dispărea declarațiile pe proprie răspundere, va fi liberalizată ieșirea, evitând agomerările și manifestările, mărirea timpului în care vârstnicii și copiii pot ieși, doar cu niște precauții și evitând zonele aglomerate”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.