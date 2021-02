Nelu Tătaru, despre revenirea elevilor în sălile de clasă: Strategia este: testăm elev simptomatic și vaccinăm profesori / Rămân valabile purtarea măștii și regulile sanitare (VIDEO)

Luni seara, în emisiunea Dosar de Politician de pe B1 TV, fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru a discutat despre redeschiderea școlilor, vaccinarea profesorilor și testarea rapidă a elevilor, la apariția posibilelor simptome de COVID-19.

Fostul Ministru al Sănătății, Nelu Tătaru a explicat că întotdeauna a susținut revenirea elevilor în sălile de clasă, iar testarea rapidă a școlarilor și imunizarea cadrelor didactice ar trebui să fie prioritare.

„Strategia se referă la testarea corpului profesoral și elevilor (...) Eu am fost adeptul școlii față în față, în setembrie știți că am redeschis școlile, iar în noiembrie au fost închise. Nu elementul școală era cel care efectiv ducea la infectare, ci mobilitatea pentru școală a fost cea care a dat acel număr ridicat de cazuri.

Strategia este testăm elev simptomatic și vaccinăm profesori. Acel triaj epidemiologic se făcea și înainte se face și acum. Este un triaj observațional, iar atunci când apare simptomatologia începe și triajul epidemiologic, cu ancheta epidemiologică în spate”, a explicat fostul ministru al Sănătății.

Întrebat dacă în școlile din România există testele reapide pentru ele vi și profesori, Tătaru anunțat că „din ce știu eu, DSU a început să împartă aceste teste în școli”.

Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru a ținut să reamintească cât de importante sunt măsurile sanitare pentru prevenirea răspândirii COVID-19, în special odată cu redeschiderea școlilor și revenirea elevilor în bănci.

„Rămân aceleași reguli precum distanțare, purtarea măștii și dezinfectarea mâinilor (...) Vaccinarea este prioritară pentru corpul profesoral. A fost și intenția mea, în urmă cu câteva luni, să trecem profesorii în categoriile care trebuie să fie vaccinate prioritar”, a declarat Nelu Tătaru, pe B1 TV.

