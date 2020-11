Nelu Tătaru, despre sistemul sanitar românesc: Am avut o modernizare forţată. Venim după 30 de ani în care nu am avut nimic (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat luni seară, pentru B1 TV, că, de la izbucnirea epidemiei de coronavirs, sistemul de sănătate din România trece printr-o modernizare forțată, în contextul în care, în ultimii 30 de ani, a fost abandonat și nu s-a făcut nicio investiție majoră.

„Am avut o modernizare forţată. Noi avem creşterea capacităţilor de ventilatoare, monitoare, injectomate cu peste 75%. Până la sfârşitul anului vom merge cu încă 17%. Contractele noastre merg până în aprilie anul viitor, în care vom avea o modernizare de 146% a tot ce înseamnă aparatură. Venim din 30 de ani în care nu am avut absolut nimic, am modernizat forţat în acelaşi timp, dar trebuie să ne gândim că toate acestea merg cu o capacitate umană”, a declarat Nelu Tătaru, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.