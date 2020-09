Nelu Tătaru, despre situația de la Spitalul Elias: Sunt în curs de desfășurare anchetele. Sunt și șapte contacți, care sunt negativi la testare și sunt în carantină la domiciliu (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a comentat situația de la Spitalul Elias din Capitală, unde deși trei rezidenți au fost depistați cu COVID-19, conducerea unității medicale nu a informat DSP. „Au făcut anchetă epidemiologică, cu epidemiologul din spital, și au luat deciziile, dar o decizie se ia și prin aducerea la cunoștință a direcțiilor de sănătate publică”, a explicat demnitarul.

