Nelu Tătaru, despre speculațiile privind raportarea deceselor: Anul trecut, când a început curentul „anti”, eram acuzați că avem prea mulți morți de Covid – acum a început partea cealaltă, sunt prea puțini (VIDEO)

Deputatul PNL Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății, a explicat care este diferența între Alerte MS, instrumentul care la început de pandemie centraliza raportările fiecărui spital din punct de vedere statistic, și CoronaForms, platforma care a fost introdusă în octombrie și „care efectiv a nominalizat fiecare deces în parte”.

Actualmente președinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, Nelu Tătaru a intrat în direct pe B1 TV, joi seară, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și a vorbit despre felul în care se făcea raportarea deceselor de COVID-19 pe vremea când era ministru al Sănătății.

