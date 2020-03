Ministrul Sănătății: Până am ajuns la Suceava, poate credeam ce transmiteau managerii, dar în teritoriu situația era alta. Un manager de spital nu trebuia să fie prins cu stocurile pe zero (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a promis că va face tot posibilul ca medicii aflați în prima linie de luptă cu noul coronavirus să aibă echipamentele de protecție necesare. Acesta a precizat, pentru B1 TV, că, din păcate, pentru situația în care ne găsim acum sunt de vină și managerii unor unității medicale, care nu s-au îngrijit ca stocurile acestora să fie pline. El a făcut referire în termeni negativi la situația din Suceava, acolo unde circa 100 de cadre medicale au fost infectate cu noul coronavirus tocmai din cauza proastei organizări.

Declarația vine în contextul în care, luni dimineață, personalul medical de la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului din Orăștie (județul Hunedoara) a demisionat.

