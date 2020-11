Nelu Tătaru: Evaluăm posibilitățile să avem personal din afara țării – medici români care vor să se întoarcă / Haideți să respectăm regulile ca să avem un număr scăzut de cazuri și să se poată odihni un pic și personalul medical (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a anunțat că există discuții în prezent pentru aducerea de personal medical din străinătate. În exclusivitate pentru B1 TV, miercuri, demnitarul liberal a precizat că este vorba despre „medici români care vor să se întoarcă”, dar până la revenirea lor în țarp „recomandarea rămâne aceeași” – „haideți să respectăm niște reguli ca să avem un număr scăzut de cazuri, un număr scăzut de cazuri care ajung în Terapie Intensivă și atunci și personalul medical să se poată odihni un pic”.

