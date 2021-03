Nelu Tătaru: Evaluarea pe care o făceam zilnic pe Terapie Intensivă ne dădea și acea măsură exactă a numărului și a tipului de pacienți. Secretul era urmărirea cazurilor grave și a admisiei în ATI (VIDEO)

Deputatul PNL Nelu Tătaru, fostul ministrul al Sănătății, a vorbit luni seară, pe B1 TV, despre criza locurilor la ATI și despre pregătirile pentru al treilea val pandemic, amintind că se discuta încă din debutul crizei sanitare globale despre extinderea pandemiei pe o perioadă de circa doi ani „și în general pe trei-patru valuri”.

