Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății: Cetățeanul trebuie să fie informat corect, iar transparența trebuie să fie asumată și să aibă un suport atât legislativ, cât și științific (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a precizat luni că a fost informat de Corpul de Control că se autosesizează pentru a verifica dacă a fost respectată legislația săptămâna trecută, atunci când Ministerul Sănătății a publicat datele legate de numărul de teste efectuate în fiecare județ. În acest context, fostul ministru Nelu Tătaru a declarat că, deși cetățeanul trebuie să fie informat, el trebuie să fie informat „corect”, iar transparența trebuie să fie una „asumată” și să aibă suport atât la nivel legislativ, cât și științific.

