Nelu Tătaru îl contrazice pe Vlad Voiculescu referitor la cazurile decedaților de COVID-19 care au o singură rudă, aflată în izolare: „Și pe parcursul anului trecut s-au făcut acele derogări” (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a vorbit despre cazurile în care o persoană decedată de COVID-19 are o singură rudă, iar acea rudă, fiind contact, nu poate nici măcar să o înmormânteze, și s-a arătat de părere că e nevoie de modificări, pentru că „un aparținător ar trebui să poată să viziteze oameni care sunt într-o situație gravă”. Cu toate acestea, Nelu Tătaru, fostul titular al portofoliului, susține că astfel de derogări s-au făcut și pe parcursul anului trecut.

Întrebat marți, în conferința de presă în care a anunțat schimbarea regulilor de înmormântare, dacă ia în calcul să facă o serie de modificări pentru situația în care o persoană nu își poate înmormânta ruda decedată de COVID-19 pe motiv că are calitatea de contact și este în izolare, ministrul Sănătății a răspuns: „Da, asta spun. Un aparținător ar trebui să poată să viziteze oameni care sunt într-o situație gravă”.

