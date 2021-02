Nelu Tătaru: ”În 15 mai, la primele măsuri de relaxare, au fost și primele implicări politice. Cineva s-a urcat politic pe o pandemie, acum plătim acel preț” / Ce spune despre activitatea lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății (VIDEO)

Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății, în prezent deputat PNL, a vorbit luni seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” despre implicări politice în gestionarea pandemiei de coronavirus, după data de 15 mai, când a început prima etapă de relaxare a restricțiilor, de după starea de urgență. ”Cineva s-a urcat politic pe o pandemie, acum plătim acel preț”, a declarat Tătaru. Fostul ministru a vorbit și despre activitatea succesorului său, Vlad Voiculescu, la conducerea Ministerului Sănătății și despre luările sale de poziție cu privire la campania de vaccinare anti-COVID-19.

”Eu am fost în mijlocul acestei pandemii. În 15 mai, care a însemnat primele măsuri de relaxare, au fost și primele implicări politice. Era un trio format la acel moment, în care nu recunoșteau acea pandemie, nu recunoșteau niște măsuri, «i-am ținut în casă». Până a venit valul de vară, cu toamna și atunci s-au ascuns”, a spus Tătaru.

Întrebat dacă unii dintre cei la care se referă sunt parlamentari PSD, Nelu Tătaru a răspuns: ”Destul de mulți dintre ei”.

„Spuneam și atunci, nu dăm vina pe comunicare. Cineva s-a urcat politic pe o pandemie, acum plătim acel preț, că vrem, că nu vrem. Dar haideți să facem în momentul ăsta ce trebuie făcut”, a mai spus fostul ministru al Sănătății.

