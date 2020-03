Nelu Tătaru a subliniat, într-un interviu pentru B1 TV, că România se apropie de scenariul 4, în care vor exista cazuri când chiar și medici asimptomatici vor trata bolnavii de infecție cu noul coronavirus.

„În funcție de evoluție putem intra și de mâine în scenariul 4. Avem încă o creștere lentă a numărului de cazuri, avem 37 de decese, avem mai multe persoane în carantină, aproape 8.000, avem peste 130.000 de persoane în izolare. Rămâne ca în Comitetul pentru Situații de Urgență de astăzi și în viitoarea ordonanță militară să impunem și alte reguli vizavi de carantină și autoizolare, precum și alte reguli vizavi de ce înseamnă asimptomatic pozitiv sau asimptomatic cu simptome ușoare, sau ce înseamnă asimptomatic cu o vârstă de peste 65 de ani. Suntem în apropierea scenariului 4, suntem în apropierea unui scenariu în care vom avea și persoane la domiciliu care sunt pozitive, dar vom avea și medici asimptomatici care vor trata bolnavii de infecție cu COVID-19 în sistem”, a declarat Nelu Tătaru, pentru B1 TV.

Întrebat ce restricții presupune scenariul 4, Nelu Tătaru a răspuns: „Scenariul 4, din punct de vedere al Ministerului Sănătății, implică o decongestionare a spitalelor de cazurile ușoare și medii, respectiv pregătirea intensă pentru cazurile critice. Suntem deocamdată la o medie de vârstă de 40, 49 de ani, încă nu suntem la cei peste 65 de ani cu comorbidități, dar după cum am putut vedea în ultima perioadă, avem și o vârstă a complicațiilor care începe să scadă. Am avut și decese la 45 de ani, dar am avut și decese la 40, iar atunci ne așteptăm ca virulența să schimbe un pic optica în tratarea cazurilor, chiar și la vârste mai mici de 65 de ani”.

„Cu scenariul pe care îl avem în acest moment, ne putem aștepta la în jur de 10.000 de pacienți infectați cu coronavirus, un 60% asimptomatici sau cu simptome ușoare, să spunem un 20%, 30% care sunt cu simptome moderat-severe, iar o parte sever spre critic. Având în vedere și comorbiditățile, având în vedere evoluția fluxului de concetățeni de-ai noștri care vor să intre în țară, se pot modifica foarte mult ca și număr, dar se pot modifica și ca și simptomatologie – agresivă sau nu – având în vedere bazinul în care se reîntorc acei concentățeni de-ai noștri. Dacă se întorc într-un bazin de persoane vârstnice, mă refer la mediul rural, cu revederea după o perioadă, atunci vom avea și o afectare a celor în vârstă și atunci vom avea și cazurile mai grave”, a mai precizat demnitarul.

știre în curs de actualizare