Nelu Tătaru: În județele sau orașele cu transmitere comunitară accentuată, avem și 80% de confirmări ale celor care se prezintă cu simptomatologie (VIDEO)

Nelu Tătaru a explicat, miercuri, în exclusivitate pentru B1 TV, că acolo unde nu sunt respectate regulile de protecție sanitară și restricțiile anti-coronavirus „avem o creștere și avem și o rată de pozitivare destul de mare”.

Întrebat cum vede evoluția situației în următoarele zile, ministrul Sănătății a răspuns: „În următoarea săptămână, eu o văd în contextul aceleiași respectări de reguli. În momentul în care avem cazuri, avem recoltări, avem testări și avem și cazurile care se confirmă. În Unitățile de Primire Urgențe, această confirmare este în jur de 30%, 35%. În județele sau în orașele în care avem o trasnmitere comunitare accentuată, avem și 60% sau 80% de confirmări ale celor care se prezintă cu simptomatologie. Este încă un exemplu că acolo unde nu se respectă niște reguli avem o creștere și avem și o rată de pozitivare destul de mare”.

