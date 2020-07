Nelu Tătaru: Internarea asimptomaticilor va fi făcută pentru 48 de ore, apoi vor fi izolați la domiciliu. Pacienții COVID-19 au dreptul să refuze tratamentul (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, marți seară, că pacienții infectați cu coronavirus asimptomatici vor trebui să stea în spital 48 de ore, timp în care li se vor face mai multe analize. La final, ei vor merge acasă, dar trebuie să stea în izolare 14 zile. În schimb, cei simptomatici trebuie să rămână în spital până la ameliorare sau până când devin asimptomatici. Tătaru a mai precizat că persoanele care nu respectă măsura carantinării riscă să fie sancționate conform Legii 55/2020. Acesta a mai spus, totodată, că pacienții COVID-19 au dreptul să refuze tratamentul, pe proprie răspundere.

La finalul unei dezbateri care a durat câteva ore în Senat, pe tema legii privind carantina și izolarea, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că persoanele depistate pozitiv cu coronavirus vor putea sta acasă, dar în izolare 14 zile și doar după ce vor sta 48 de ore în spital pentru evaluări. Cât despre infectații care au simptme, ei vor trebui să rămână internați până ce starea de sănătate li se va ameliora sau până când devin asimptomatici. Ministrul a mai precizat că pacienții COVID-19 au dreptul să refuze tratamentul. Iar dacă aceștia au copii, ei nu vor ajunge în grija statului, ci a rudelor, până la gradul IV.ALERTĂ ÎN SHOWBIZ! ULTIMELE DECLARAȚII ALE LUI MARCEL PAVEL DESPRE CORONAVIRUS

„Sper ca, odată cu reglementarea unor aspecte ce țin de carantină, de izolare, de internare în spital, de simptomatic și asimptomatic, să putem ajunge la un numitor comun atât ca patologie, ca evoluție, dar și ca respectarea unor reguli.

S-a discutat și despre detașarea medicilor, se merge gradual, de la detașarea voluntară. Acolo unde nu se găsesc cadre care să o facă, vom face și detașări să spunem nevoluntare. Fiecare detașare va beneficia și de acele indemnizații, asigurarea cazării și a unei diurne.

Asimptomaticii vor avea o evaluare de 48 de ore. Fiecare pacient infectat COVID va benefia de o evaluare de 48 de ore, în care va fi evaluat clinic, biologic, paraclinic, radiologic și medicul curant va avea posibilitatea să-și susțină diagnosticul. După 48 de ore maxim, cei asimptomatici pot merge la domiciliu cu izolare până la 14 zile, dacă mă refer la COVID. Țin să precizez că legea nu e doar pentru COVID, dar la COVID perioada de incubație este de 14 zile iar pentru cei simptomatici, în funcție de simptomatologie, se va decide prelungirea internării până la vindecare sau până la a adeveni asimptomatic. DSP dă și actul administrativ la 48 de ore dacă se rămâne internat sau se merge la domiciliu, în izolare. Medicul propune și recomandă, decizia administrativă e luată de DSP”, a explicat ministrul Nelu Tătaru.

