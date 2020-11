Nelu Tătaru, întrebat despre carantinarea localităților: „În măsura în care aceste reguli nu sunt păstrate, avem o creștere și o transmitere în comunitate accentuată, atunci se poate ajunge și la carantinare” (VIDEO)

Nelu Tătaru a fost întrebat, miercuri, într-un interviu pentru B1 TV, dacă este de părere că se impune carantinarea și în cazul altor localități.

„În măsura în care aceste reguli nu sunt păstrate, avem o creștere și o transmitere în comunitate accentuată, atunci se poate ajunge și la carantinare”, a răspuns oficialul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.