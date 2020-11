Nelu Tătaru: La fiecare eșantion lunar de vaccinuri împotriva COVID-19, România va primi o tranșă de 4,6% / Vaccinul va fi voluntar și gratuit. E singura șansă să putem limita și termina pandemia (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a explicat că România va primi o tranșă de 4,6% la fiecare eșantion lunar de vaccinuri împotriva COVID-19. Demnitarul a explicat că un astfel de ser „este singura șansă să putem limita și termina această pandemie”.

