Nelu Tătaru: La început, copiii pot lua regulile ca pe un joc, iar apoi pot deveni obiceiuri. Să ne obișnuim să trăim cu această pandemie un an jumate, doi. Acest virus nu va pleca așa ușor (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, susține că a observat că deși mersul copiilor la școală stârnește „niște griji” în rândul populației, sunt destul de mulți copii în parcuri. El a explicat că intenția autorităților este „de a avea precauții”, fiind „poate mai mare în această lună, fiindcă avem mai multe evenimente”, precum debutul noului an școlar, revenirea oamenilor din concedii, redeschiderea anumitor activități economice și culturale, dar și alegerile locale.

