Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a mers miercuri dimineață la Institutul Clinic Fundeni, unde a vizitat primul centru modular dedicat copiilor cu boli grave. „Se va trata tot ce înseamnă spitalizare de zi pediatrică”, a precizat demnitarul, care a explicat că în viitor „se intenționează să mai avem încă patru astfel de complexe”.

