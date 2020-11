Nelu Tătaru: Ministerul Sănătății are în subordine 58 de spitale din 380. Coordonarea activității medicale ar trebui să fie la noi, cu un examen corect al managerilor

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a declarat, luni seară, că Ministerul are în subordine doar 58 din cele 380 de spitale publice, restul ținând de autoritățile locale. El a precizat că a militat pentru ca activitatea medicală din toate spitalele să intre în subordinea Ministerului Sănătății, astfel încât managerii unităților sanitare să fie stabiliți în urma unui examen național, desfășurat în București, iar activitatea lor să fie evaluată an de an. Afirmațiile vin în contextul în care la Spitalul Județean Piatra Neamț, unitate aflată în subordinea autorităților locale și care a avut opt manageri în ultimul an, un incendiu a cuprins secția de Terapie Intensivă și 11 pacienți COVID-19 au murit.

Nelu Tătaru, despre problemele ce țin de managementul spitalelor de stat

Nelu Tătaru a declarat luni seară, pentru Realitatea Plus, că Ministerul pe care îl conduce are în subordine doar 58 din cele 380 de spitale publice, restul ținând de autoritățile medicale. El a precizat că Ministerul nu are putere de decizie în cazul managementului unităților medicale din a doua categorie.

„Doar autoritățile locale sunt cele care pot numi, care pot schimba și evalua acei manageri (de spitale). În acest moment, suntem limitați ca putere a Ministerului în tot ce înseamnă unități sanitare ale autorităților locale. În condițiile în care declanșăm un control, notificăm autoritata locală, care va da o persoană în acest corp de control. Noi mergem în control, evaluăm, facem concluziile și recomandările și rămâne la latitudinea autorităților locale dacă iau măsuri sau nu. Deci puterea noastră e limitată în acest moment. În cele 380 de spitale publice, Ministerul Sănătății are în subordine 58”, a declarat Nelu Tătaru.

Acesta a precizat că a militat pentru ca activitatea medicală din toate spitalele să intre în subordinea Ministerului Sănătății: „De aceea, în toată această perioadă, am solicitat în cadrul unei reforme sanitare pentru trecerea coordonării tuturor spitalelor publice în datoria Ministerului Sănătății. Fără a lua subordonarea autorităților locale, care trebuie să se implice în gestionarea unei activități medicale în comunitatea respectivă, dar coordonarea activității medicale să fie la Ministerul Sănătății, cu un examen corect al managerilor pe care să îl dăm la București, cu evaluarea acestor manageri pe indicatori în fiecare an, dacă nu corespunde schimbarea acelui manager”.

Nelu Tătaru, despre incendiul de la Piatra-Neamț: S-a declanșat iadul

Ministrul Sănătății a mai susținut că, din relatările martorilor, la secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț s-a „declanșat iadul" de la un scurtcircuit la un injectomat, oxigenul a întreținut focul, iar „oricât au încercat colegii mei de acolo, cei doi medici și cele două asistente, să intervină, a fost peste puterile lor".

„Avem două anchete în derulare, a Parchetului General și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Așteptăm rezultatele pentru a vedea ce s-a întâmplat într-adevăr. Eu cred că am făcut tot ce se putea pentru acești pacienți, iar cei care au greșit trebuie să răspundă”, a spus ministrul Nelu Tătaru, la Realitatea Plus.

11 pacienți infectați cu coronavirus au murit după ce un incendiu care a izbucnit, sâmbătă, în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Piatra Neamț. Alți șase pacienți COVID-19, care se aflau în salonul alăturat, au fost transferați în stare gravă la Spitalul mobil de la Lețcani. Medicul anestezist Cătălin Denciu, care a sărit în flăcări pentru a salva bolnavii, a suferit arsuri grave și a fost transportat la Spitalul militar Regina Astrid din Belgia.