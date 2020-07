Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: Ar putea fi introduse restricții pentru funcționarea teraselor, în funcție de evoluția epidemiei de COVID-19

În funcție de evoluția epidemiei de COVID-19 din România ar putea fi introduse o serie de restricții pentru funcționarea teraselor, a anunțat Nelu Tătaru, ministrul Săntătății, care a subliniat că autoritățile nu doresc să facă acest pas și că doresc „ca toată lumea să conștientizeze” și să respecte regulile de siguranță sanitară.



Ministrul Sănătății, despre posibilitatea de a fi introduse restricții pentru funcționarea teraselor





Întrebat dacă ia în calcul posibilitatea ca terasele să se închidă la ora 22, Nelu Tătaru a răspuns: „În funcţie de evoluţie, vor fi şi anumite restricţii. Noi nu vrem să fie restricţii. Noi vrem ca toată lumea să conştientizeze şi să respecte acele norme”.

„Când am făcut acele măsuri de relaxare, le-am făcut însoţite şi de un ordin de ministru, comun cu ministrul de resort, care prevedeau şi acele norme de funcţionare şi desfăşurare. Toată lumea şi le-a asumat, inclusiv acei agenţi economici care deschid în acel sens afacerile, dar rămâne să le şi respecte. În condiţiile în care nu vor fi respectate, vor fi şi controale mai înteţite în următoarea perioadă”, a adăugat Nelu Tătaru, potrivit Agerpres.

Demnitarul a explicat că există zone în care numărul de cazuri de COVID-19 a crescut tot mai abrupt, dar și locuri, precum litoralul sau Valea Prahovei, unde regulile de siguranță sanitară nu prea mai sunt respectate.



Nelu Tătaru, semnal de alarmă





La bilanțul de duminică, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat alte 767 de cazuri noi de COVID-19, ducând numărul total al îmbolnăvirilor la 37.458. Cu această ocazie, același Nelu Tătaru a tras un semnal de alarmă și a avertizat că urmează două săptămâni destul de grele.

„Suntem într-un moment destul de dificil, vom acea două săptămâni destul de grele pe care, în contextul în care apare şi legea marţi, o să le putem gestiona, dar trebuie o colaborare, atât din partea agenţilor economici cărora le-am facilitat redeschiderea unor afaceri în contextul relaxărilor, cât şi populaţiei civile care ar trebui să respecte normele de aplicare a acestor relaxări. (...) Când am putut decide şi am putut trata aşa cum consideram noi, am avut o evoluţie favorabilă. Când a intervenit acea măsură de relaxare, dar nu acela a fost pericolul, ci acea neîncredere, acea bagatelizare, acele îndemnuri de a nu respecta…Când vine din partea unei forţe politice, când vine din partea unor oameni care reprezintă ceva în statul român, când vine din partea unor lideri de opinie, totul devine foarte greu”, a spus Nelu Tătaru, potrivit Libertatea.