Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: Dacă nu respectăm regulile, vom avea o transmitere comunitară accentuată, care va atrage noi restricții pentru anumite focare (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a subliniat că transmiterea comunitară de COVID-19 este în creștere în România și că dacă situația se menține la fel, va fi nevoie de „anumite restricții pentru anumite focare”. În cadrul Știrilor B1 TV, demnitarul a vorbit despre pacienții asimptomatici, dar și despre formele cazurilor de infecție cu coronavirus, comentând evoluția epidemiologică din ultima perioadă – România - unde starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile, începând de miercuri - a înregistrat, duminică, a cincea zi consecutivă cu peste 300 de îmbolnăviri depistate pe un interval de 24 de ore.

