Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a făcut o serie de declarații, miercuri, începând de la ora 15. Precizările demnitarului vin în contextul în care, potrivit bilanțului prezentat astăzi de către Grupul de Comunicare Strategică, pe teritoriul României au fost depistate încă 2.958 de cazuri de COVID-19. Totodată, în ultimele 24 de ore cuprinse în raport, au fost înregistrate 82 de decese în rândul persoanelor testate pozitiv pentru noul coronavirus, iar numărul pacienților infectați care sunt internați în secțiile de Terapie Intensivă a ajuns la 612.

