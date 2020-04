Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: „Fiecare comunitate are un focar, fiecare localitate are o transmitere locală. Încă avem o creștere lentă. Este un moment care ne pregătește pentru viitorul acestei națiuni” (VIDEO)

Fiecare comunitate are o manifestare și un focar propriu de infecție cu coronavirus, fiecare localitate are o transmitere locală mai ușoară sau mai accentuată a COVID-19, a afirmat duminică, în direct pe B1 TV, Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, care le-a mulțumit românilor care respectă restricțiile de carantină chiar și în perioada Paștelui, subliniind că România trece printr-un moment „care ne pregătește pentru viitorul acestei națiuni”.



Ministrul Sănătății a precizat că fiecare comunitate are un focar de infecție cu coronavirus





Întrebat de Alexandru Rotaru ce măsuri ia în calcul pe viitor, Nelu Tătaru a răspuns: „Ce pot să vă spun e că fiecare localitate, fiecare focar, fiecare transmitere este urmărită îndeaproape, la nivelul Ministerului (n.r – Sănătății) și la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență. Fiecare comunitate are o manifestare, fiecare comunitate are un focar, fiecare localitate are o transmitere locală mai ușoară sau mai accentuată. Din acest motiv, după cum ați putut vedea și dumneavoastră, avem și un număr de cazuri diferit în fiecare localitate. Majoritatea românilor au înțeles mesajul, iar Noaptea de Înviere a fost o noapte liniștită, o noapte de suflet, o noapte în care fiecare dintre noi am avut speranță. Au fost și comunități, cum ați arătat și dumneavoastră, unde lumea a înțeles într-un alt mod să respecte regulile. Țin să menționez că, în funcție de respectarea acestor reguli, vom avea și viitorul acestei pandemii. Un viitor care poate însemna un vârf lent, cum spuneam, pe care o să îl vedem la 7 – 10 zile după Sărbătorile Pascale, sau poate fi un vârf ascuțit, care se poate prelungi, cu o creștere a numărului de cazuri spre 15.000 și chiar mai mult. În aceste condiții, fiecare localitate, mă repet, va fi evaluată și se vor lua măsurile necesare”.

Demnitarul a subliniat că „va fi o creștere a numărului de cazuri”, dar nu neapărat una „exponențială”.

„Nu neapărat exponențială, dar va fi o creștere. Vom avea și un număr de decese. Gândiți-vă că avem 248 de pacienți internați în terapie intensivă, o parte dintre ei pe suport ventilator, și atunci comorbiditățile care există la acești pacienți pot duce și la deces. Vom avea o creștere – față de ieri avem o creștere cu 328 de cazuri, avem și 17 decese în plus – dar, mă repet, nu este acea creștere să vedem o dublare de la o zi, la alta. Încă avem o creștere lentă, pe care trebuie să o menținem în acest ritm, pentru a putea păstra și o activitate normală în unitățile spitalicești, a nu pune presiune în unitățile de primire urgențe și nici pe corpul medical sau pe aparatura existentă”, Nelu Tătaru.

Întrebat despre situația de la Tulcea, unde cartierul Bendea din orașul Babadag a fost plasat în izolare totală, el a explicat: „Sunt niște anchete epidemiologice în desfășurare. În funcție de rezultatul acestor anchete și de manifestarea populației civile de acolo, luăm în calcul și alte măsuri. Încă suntem în perioada de creștere a numărului de cazuri, suntem pe pantă ascendentă, deci nu putem vorbi de o relaxare. Vorbim efectiv de menținerea unor măsuri și chiar dacă de suplimentarea lor, dacă nu se înțelege în acel cartier că momentu este unul dificil”.

„Fiecare focar este analizat separat. Sunt anchete epidemiologice în desfășurare. În măsura în care aceste anchete ne arată un pericol iminent, luăm și măsuri suplimentare”, a mai spus ministrul Sănătății.



Nelu Tătaru, despre ritmul de testare pentru coronavirus din România





Referitor la posibilitatea că ritmul de testare pentru coronavirus să crească în continuare, Nelu Tătaru a afirmat: „În acest moment avem 57 de puncte de testare, cu o capacitate a aparatelor de aproape 6.200 de teste. În acest moment se testează – și avem rezultatul – la 4.700, 4.800 de teste pe zi. Țin să menționez că nu numai aparatul contează, contează și manopera, și partea umană care lucrează pe aceste aparate. Avem foarte multe din aceste 57 de locuri unde aparatul a venit recent, sunt specialiști care poate n-au mai lucrat de mult sau n-au lucrat pe aceste aparate. Trebuie instruiți și trebuie o perioadă de rutină. Am extins, în acest sens, și numărul persoanelor care se vor testa, inclusiv personal medical care a avut contact – chiar dacă a fost protejat – la a șasea, a șaptea zi va fi testat, chiar fiind și asimptomatic, precum și cel instituționalizat, personalul de îngrijire din căminele de bătrâni, femeile gravide care ies din izolare sau carantină, cei din instituțiile oncologice, persoanele care sunt eligibile pentru transplant. Sunt multe categorii la care am extins și avem și o evaluare suplimentară în acest moment”.

Întrebat dacă face față sistemul de testare prevederilor din noul protocol, ministrul Sănătății a precizat: „Atât timp cât vom vedea că avem rezultatele acestor testări în aceeași zi sau maxim în 24 de ore, atunci putem spune că capacitatea de testare este suficientă. Dacă nu, va trebui să mai suplimentăm. Un test negativ nu ne spune că nu putem avea să că nu vom avea boala. Un test negativ nu înlocuiește acele măsuri de precauție”.

„Până va trece această pandemie, voi fi în teritoriu, alături de colegii mei din corpul medical, dar și alături de populația civilă, pentru a monitoriza exact ce se întâmplă, mai ales în zonele de focar maxim”, dă asigurări Nelu Tătaru.



„Un moment care ne pregătește pentru viitorul acestei națiuni”





Întrebat ce le transmite românilor izolați în case, unde vor rămâne probabil până la expirarea stării de urgență – ce a fost prelungită, marți, de președintele Iohannis, Nelu Tătaru a declarat: „În primul rând, le mulțumesc că au înțeles mesajul, că au înțeles restricția, că au înțeles momentul prin care trecem. Le mulțumesc, în același timp, fraților mei din corpul medical, care au înțeles și ei, la rândul lor, momentul, chiar dacă am început într-o perioadă de frică, teamă sau neîncredere. Suntem într-un moment care reprezintă pentru noi, ca popor, o mare provocare. Suntem într-un moment în care chiar dacă vedem că ziua s-a mărit, afară este frumos, trecem prin cele mai importante sărbători creștinești. Este un moment care ne pregătește pentru viitorul acestei națiuni. Suntem într-un moment în care chiar dacă avem restricția, să facem în continuare aceste sărbători în casă, în familia restrânsă, pentru a putea fi la anul într-o familie lărgită, cu cei apropiați, să ne bucurăm de viață”.