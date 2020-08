Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: În general, am văzut nereguli în toate stațiunile. Agenții economici ar trebui să respecte regulile. Populația vrea relaxare, dar ea trebuie să se desfășoare în anumite condiții (VIDEO)

Pe litoralul românesc există în continuare foarte multe probleme în ceea ce privește respectarea regulilor de protecție sanitară, iar frica de boală, de amenzi sau grija față de semeni sunt străine de unii dintre agenții economici de la malul mării, relatează B1 TV. În contextul în care medicii au reclamat că românii se întorc bolnavi de la mare, însuși ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, s-a deplasat pe litoral să vadă cum stau lucrurile și a găsit nereguli, „în general, în toate stațiunile”.

