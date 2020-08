Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: „Noi adaptăm o evoluție pandemică într-un context de sezon rece cu boli respiratorii și participarea la orele de clasă”

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a făcut o serie de precizări cu privire la evoluția epidemiei de coronavirus din România, ocazie cu a subliniat că sunt esențiale respectarea regulilor de protecție sanitară, scăderea transmiterii și diminuarea numărului de pacienți noi de la o zi, la alta. Demnitarul a vorbit și despre începerea noului an școlar în contextul crizei sanitare.

