Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: „Nu există, în acest moment, varianta în care să luăm bătrânii și să-i carantinăm (...) Nu e loc de politică. Dacă cineva încearcă așa ceva, greșește” (VIDEO)

Ministrul Sănătății a declarat, pentru B1 TV, că, în acest moment, nu există varianta carantinării bătrânilor. Precizarea vine în contextul în care Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecţioase ”Matei Balş”, a propus, într-un document ce poartă antetul institutului, separarea bătrânilor de familii pentru o perioadă de 3 luni şi izolarea totală în categoria de vârstă 40-65 de ani, în cazul activităţilor de serviciu neesenţiale. Nelu Tătaru a respins categoric o asemenea propunere. De altfel, aceasta a fost criticată în termeni duri chiar de președintele Klaus Iohannis.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, pentru B1 TV, că nu se pune problema carantinării bătrânilor, în contextul epidemiei de coronavirus. Mai mult, în funcție de evoluția epidemiei de la o localitate la alta, măsurile de restricție ce îi vizează pe vârstnici chiar ar putea fi relaxate.

„Noi, la nivelul Ministerului Sănătății, discutăm orice propunere care vine din Comitetul științific, din care face parte și domnul profesor Cercel. În condițiile în care te gândești la o protecție a persoanelor vârstnice, au venit mai multe propuneri. Am discutat atunci că ne gândim. Dar, credeți-mă, decizia de a izola vârstnicii de restul familiei sau a-i carantina, cum se specifică în acest document, nu poate să existe. Nu există, în acest moment, această variantă în care să luăm bătrânii și să-i carantinăm. O relaxare va veni și pentru ei, dar o relaxare moderată și graduală, având în vedere și localitățile din care fac parte și contextul epidemiologic de acolo. E la fel de valabil și pentru copii”, a explicat Nelu Tătaru, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

