Relaxarea restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de COVID-19 se va produce doar limitat și în anumite regiuni, a afirmat Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, luni, în direct pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir. Demnitarul a explicat că va exista o „evaluare permanentă” în perioada de după relaxare, urmând ca ulterior să se decidă ce se întâmplă mai departe cu restricțiile.



„Relaxarea se va produce în aceste condiții doar limitat și în anumite regiuni. Trebuie să ne gândim că atunci când iei niște restricții, le iei acolo unde se poate. (...) Nu vom lua restricțiile în zonele unde avem în acest moment focare în desfășurare, dar o limitare a unei părți din aceste restricții se va produce. Totul depinde de noi și de populația civilă în următoarea perioadă. (...)Gândiți-vă că orice restricție se ridică cu anumite precauții și pe o anumită perioadă. La o anumită perioadă se va face o evaluare. După această perioadă, dăm drumul și ridicăm anumite restricții sau reimpunem anumite restricții. Există o evaluare permanentă pe care o vom avea”, a declarat Nelu Tătaru.

Întrebat cum vor fi menținute anumite restricții dacă starea de urgență expiră, Nelu Tătaru a explicat: „Cadrul legal se referă la existența unei stări de risc epidemic ridicat, care poate fi activată prin ordin al ministrului Sănătății, existența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, ordin de comandant. Există cadrul legislativ”.

Referitor la posibilitatea ca, după 15 mai, să se revină asupra deciziei de relaxare și să fie reinstituită stare de urgență, demnitarul a afirmat: „Stare de urgență nu știu dacă se va declara, dar vă asigur că va fi o stare intermediară. Va fi cel puțin un ordin al ministrului Sănătății, care va menține un risc epidemic crescut, în care să putem lua anumite măsuri. Relaxarea se va produce în condițiile în care vom avea un număr de cazuri noi în scădere, un număr de decese în scădere, un număr de cazuri de terapie intensivă în scădere, când focarele – pe care le avem în diferite județe în acest moment – vor fi controlate, iar partea corpului medical nu va mai avea așa de multe victime”.

Întrebat în ce măsură mai stau oamenii în case, acum că a fost anunțată relaxarea restricțiilor începând cu 15 mai, ministrul Sănătății a răspuns: „Știu că este foarte greu. Știu că vine după o perioadă lungă. Știu că ziua s-a mărit, e cald afară, vine și 1 mai. Eu țin să mulțumesc pentru Sărbătorile Pascale, în care majoritatea a respectat indicațiile noastre și sper să le respecte și de 1 Mai. Suntem încă pe acea perioadă ascendentă, încă vom avea un număr de cazuri, chiar dacă nu agresiv ca creștere, dar vom avea. Sunt momente în care trebuie să respectăm precauțiile pentru a ne putea gândi la o relaxare după 15 mai”.

Întrebat de ce se crede că odată cu venirea verii răspândirea COVID-19 va pierde din elan, Nelu Tătaru a replicat: „Va fi mai bine în condițiile în care nu vom mai avea o transmitere comunitară accentuată, în care temperaturile calde nu vor mai lăsa să fie atât de accentuate acele transmiteri pe suprafețe sau existența în atmosferă a acelor aerosoli, dar nu trebuie să mizăm pe acest lucru. Transmiterea aerogenă rămâne o transmitere importantă, iar pe vară va rămâne în continuare o muncă titanică a DSP pentru identificare, testare, diagnosticare și izolare a acestor cazuri”.

„Până pe 15 mai, păstrăm aceleași precauții, aceleași izolări voluntare la domiciliu, aceleași distanțări sociale. Vom merge cu același bilet semnat”, a subliniat Nelu Tătaru.

