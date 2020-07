Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: S-a creat un grup de lucru interministerial pentru punerea în concordanță a cerințelor CCR privind carantinarea și izolarea

Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției și Ministerul de Interne au creat un grup de lucru care să înainteze un proiect de lege pentru punerea în concordanță a cerințelor Curții Constituționale a României (CCR) privind carantinarea și izolarea persoanelor confirmate cu COVID-19, a anunțat ministrul Nelu Tătaru, vineri seară.



Nelu Tătaru, despre grupul de lucru interministerial pentru punerea în concordanță a cerințelor CCR privind carantinarea și izolarea





„Motivarea Curţii Constituţionale spune că ordinul de ministru nu are greutatea unui proiect de lege care ar trebui să definească carantina, boala transmisibilă, izolarea, internarea. Atunci s-a creat un grup de lucru de la Ministerul Sănătăţii, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei, care vor pune în concordanţă tocmai cerinţele Curţii Constituţionale. Motivarea era de lipsă de claritate şi predictibilitate sau previzibilitate. Medicina este un domeniu în care poţi prevedea într-o anumită măsură - noi obişnuim să spunem că nu există boli, există bolnavi. Particularitatea fiecărui caz, identitatea, comorbiditatea sunt cele care te fac să ai o predictibilitate redusă. Te adaptezi la simptomatologie, la stadiul bolii, la potenţialul critic al acestei boli şi acţionezi în consecinţă. Ne-am asumat şi vom reveni cu punerea în acord a unui proiect cu cele cerute de către Curtea Constituţională", a declarat Nelu Tătaru, la Digi 24, potrivit Agerpres.



Alte declarații făcute vineri de ministrul Sănătății





Tot vineri, demnitarul a precizat că, în momentul de față, Guvernul Orban lucrează la un proiect de lege care să clarifice toate condițiile de carantină și izolare, în condițiile în care, recent, CCR stabilea că sunt neconstituționale internarea și carantinarea emise doar prin ordin de ministru.

„Suntem la trei săptămâni de când a început o nouă creștere a numărului de cazuri, o nouă creștere a transmiterii în comunitate, odată cu cele trei etape de măsuri de relaxare, precum și după weekendurile prelungite. Dacă am recomandat și recomandăm în continuare păstrarea unor reguli, păstrarea unor principii, păstrarea distanțării fizice, am putut observa că aceste lucruri se respectă din ce în ce mai greu. Astăzi s-a făcut o altă evaluare, în care am constatat că atât partea medicală, cât și partea de populație au în continuare acea tendință de a menține doar parțial aceste restricții. Avem un număr crescut de cazuri în ultima săptămână, avem un început de transferuri de pacienți din Terapie Intensivă din diferite spitale către alte spitale care locuri. Avem un număr scăzut de locuri în Terapiile Intensivă din București. Intervin cu aceleași recomandări. Putem gestiona acest număr de cazuri, dar haideți să menținem acele reguli de distanțare de fizică și aceleași recomandări. Cu toții trebuie să gestionăm această situație. A fost 1 iulie, trebuiau să existe niște măsuri de relaxare, le-am amânat. Am avut discuții cu toți factorii decizionali cu toți agenții economici și cu toate asociațiile implicate”, mai declara Nelu Tătaru, ministrul Sănătății.