Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: Transmiterea comunitară a COVID-19 s-a accentuat în România în ultimele zile, dar nu într-un mod exponențial. E nevoie de prelungirea stării de alertă

Transmiterea comunitară a COVID-19 s-a accentuat în România în ultimele zile, dar nu într-un mod exponențial, susține Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, care a explicat că este de așteptat că bilanțul infecțiilor de coronvairus să crească în următoarea perioadă, dar controlabil, motiv pentru care „ne trebuie și stare de alertă”.



„Gândiţi-vă că am avut două weekenduri mari la rând, de vineri până luni seara. Şi am avut şi o aglomerare populaţională în diferite zone ale ţării. S-a trăit acea senzaţie de libertate, am avut o accentuare a transmiterii comunitare. Mă refer nu exponenţial, deocamdată, dar am avut o creştere iar acum noi ne pregătim de astăzi la a treia sesiune de relaxări şi atunci trebuie să ne gândim că în următoare perioadă va creşte, dar controlabil, numărul de cazuri. De aceea ne trebuie şi stare de alertă. Sunt zile cum a fost ieri, duminică, în care au fost recoltări mai puţine, testări mai puţine, dar sper astăzi să avem o scădere a numărului de cazuri noi. Urmează să evaluăm tot ce înseamnă întreaga săptămână trecută şi să ne pregătim după al treilea val de relaxări pentru săptămâna care urmează”, a afirmat Nelu Tătaru, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Ministrul Sănătății a explicat că „toate cazurile se vor discuta particular, în funcţie de creşterea numărului de cazuri, vedem unde au crescut, vedem care sunt focarele, le izolăm şi restricţiile vor fi doar acolo. Deocamdată ne pregătim pentru a treia serie de relaxări şi fac în continuare apel către populaţie să păstrăm acea precauţie, să avem acea distanţare fizică”.



Președintele României, Klaus Iohannis, a subliniat că se impune prelungirea stării de alertă și că virusul e încă prezent în comunitate.

„Vedeți că sunt măsuri care, probabil, vor trebui impuse și în viitor, nu doar 15 zile. Dacă lucrurile merg bine, și sper să meargă așa, atunci vom avea după două săptămâni încă o fază de relaxare. Ne gândim să mai permitem și alte activități, care chiar acum încă nu sunt posibile. Ca de exemplu, portul măștii sau distanțarea, sau ordinele comune ale miniștrilor ca să reglementeze anumite domenii, în domeniul medicinei, în domeniul învățământului șamd. Aceste sunt necesare în continuare, ele reglementează, nu afectează viața oamenilor, în sensul că nu permit activități. Până la urmă, aproape toate activitățile vor fi posibile, dar fără acest instrument niciun guvern nu poate să reacționeze atunci când apare o problemă”, a afirmat șeful statului.

Cu toate acestea, PSD a anunțat că este exclus să încuviințeze prelungirea stării de alertă în forma ultimelor 30 de zile, precum și că va lua o decizie finală cu privire la votul dat în acest sens în ședința Comitetului Executiv Național de luni.

„Am venit cu o decizie până la următorul Comitet Executiv, care va avea loc luni, când vom lua decizia finală. E exclus ca PSD să voteze o prelungire a stării de alertă, în forma ultimelor 30 de zile. Mai exact, colegii mei au venit cu câteva propuneri clare către Guvern, respectiv când vor veni cu cererea de încuviințare a stării de alertă să cuprindă redeschiderea spitalelor pentru bolile cronice, redeschiderea spitalelor suport COVID, care nu au avut pacienți în ultima lună. Exclus continuarea procedurii de achiziții publice fără licitație sau angajări prin derogare de la lege. În schimb, considerăm că e necesară obligativitatea purtării de măști, cu respectarea limitării numărului de persoane pentru evenimente și, desigur, distanțarea socială”, a declarat Marcel Ciolacu, tot săptămâna trecută.