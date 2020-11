Nelu Tătaru: „Nu închizi o țară, ci efectiv zonele unde vezi că transmiterea e accentuată, impunând și alte reguli – carantina este ultima dintre ele”/ Ce a spus ministrul Sănătății despre București (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a explicat care este strategia autorităților pentru a limita răspândirea virusului și a subliniat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că nu trebuie închisă țara, ci „efectiv zonele unde vezi că transmiterea este accentuată, impunând și alte reguli – carantina este ultima dintre ele”.

