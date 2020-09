Nelu Tătaru: „Odată cu măsurile de relaxare am văzut și activarea unui curent negaționist, unui curent de bagatelizare a tot ce a fost în primele luni ale acestei pandemii” (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a explicat miercuri seară, în direct pe B1 TV, că odată cu implementarea măsurilor de relaxare s-a putut observa și „activarea unui curent negaționist, unui curent de bagatelizare a tot ce a fost în primele luni ale acestei pandemii, precum și luări de poziții ale unor influenceri sau chiar ale unor figuri politice, care negau existența” crizei sanitare și a efectelor sale.

