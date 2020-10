Nelu Tătaru: Peste 230 de elevi și profesori s-au îmbolnăvit de COVID-19 în ultima săptămână (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, joi, că aproape 160 de elevi și peste 70 de cadre didactice și personal auxialiar din școlile din România s-au îmbolnăvit de COVID-19 în ultima săptămână.

Ministrul Nelu Tătaru a spus că în ultimele șapte zile s-au înregistrat, "oarecum în legătură cu activitatea școlară", 231 de cazuri de coronavirus în rândul elevilor, profesorilor și personalului auxiliar. Este vorba despre 158 de elevi și 73 de cadre didactice și nedidactice.

Totodată, Tătaru a precizat că, de la începutul pandemiei au fost diagnosticați cu COVID-19 aproximativ 3.200 de copii cu vârste între 0 și 9 ani și 5.200 de copii cu vârste între 10 și 19 ani.

"Ziua se compune din transport către școală, ziua școlii, transportul de la școală acasă, lucrul în familie, jocul în parcuri. Toate sunt reglementate, noi doar trebuie să respectăm măsurile”, a spus Tătaru.

E OFICIAL! BEC ANULEAZĂ VOTURILE! Când SE REIAU alegerile locale

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.