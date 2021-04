Nelu Tătaru (PNL): Sperăm ca USR-PLUS să ne dea un profesionist cu care să putem continua activitatea la Ministerul Sănătății / Cred că ar trebui să ne ocupăm mai mult de pandemie decât de a arunca perdele de fum (VIDEO)

Fostul ministru Nelu Tătaru, președinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a declarat că PNL așteaptă de la USR-PLUS „un profesionist” alături de care să poată continua activitatea la Ministerul Sănătății. Într-o intervenție telefonică la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, luni, liberalul a afirmat că „viitorul ne va arăta cum va merge această coaliție”.

