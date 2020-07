Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a vorbit luni, pentru B1 TV, despre evoluția epidemiei de coronavirus în țara noastră, având în vedere că în fiecare zi se înregistrează tot mai multe cazuri. În acest context, Nelu Tătaru a afirmat că prelungirea unei stări de alertă e aproape iminentă și că măsurile de relaxare depind de mai mulți factori. De asemenea, ministrul Sănătății, a declarat că este posibilă carantinarea unor anumite localități.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a declarat, luni, pentru B1 TV că prelungirea stării de alertă este aproape iminentă în contextul în care, de la o zi la alta, în România, numărul infectărilor cu noul coronavirus crește.

„În acest moment nu avem evoluție pentru o stare de urgență. Noi suntem pregătiți pentru 14 zile să avem o evoluție, poate un 700, cu alternanță, dar prelungirea unei stări de alertă e aproape iminentă. Suntem într-o stare în care eram pregătiți de la 1 iulie pentru noi măsuri de relaxare, dar nu mai e cazul.

Măsurile de relaxare depind de evoluție, evoluția depinde de sistemul medical, dar și de populație și de agenții economici care trebuie să respecte niște reguli”, a declarat Nelu Tătaru pentru postul de televiziune B1 TV.

„E posibilă carantinarea unor anumite localități, unor anumite regiuni, dar în general e mecanismul izolării de care avem nevoie. Acel pacient în izolare își consumă boala. Nemergând în mediul său, nu face acea transmitere și se închid focarele. Dacă nu acceptăm, mergem la acele distrații la mare, fără distanțare, fără măști...

Guvernul și-a asumat măsuri de relaxare într-un context în care acestea au fost discutate cu agenții economici, care și-au asumat regulile. Noi am avut discuțiile astea în contextul scăderii cazurilor, în contextul în care am avut o perioad grea, economia a scăzut, populația a răbdat, merita niște măsuri de relaxare într-un context în care poate nu era chiar favorabil unor măsuri de relaxare, dar ne-am asumat. Vor veni controale.

Fiecare relaxare a venit după discuții de-ale mele cu miniștrii de resort. Fiecare ministru avea în spate acea presiune a agenților economici care erau tributari lui”, a mai afirmat Nelu Tătaru pentru B1 TV.

