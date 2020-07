Nelu Tătaru susține că în București sunt 1.221 de paturi pentru pacienții COVID-19 (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, joi, că numărul de paturi din spitalele bucureștene pentru pacienții infectați cu coronavirus a ajuns la 1.221. Declarația a fost făcută după evaluările la Spitalul Județean Ilfov și la Spitalul Witing. Tătaru a precizat că va merge și la spitalul modular din Pipera, unde sunt 500 de paturi.

Ministrul liberal a mai afirmat că la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență și Centrului de Coordonare se va discuta despre detașările voluntare ale medicilor în zonele cu răspândire puternică a infecției. Dacă acestea nu vor exista, cadrele medicale vor fi trimise de autorități.

„Am făcut evaluările la Sptalul Județean Ilfov, am făcut evaluările la Spitalul Witing, la Centrul de expertiză, urmând să merg și la spitalul modular din Pipera, unde sunt 500 de paturi. În total ar fi un cumul de 1.221 de paturi pentru necesarul Bucurestiului. Rămâne ca, la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență și Centrului de Coordonare, să gestonăm zilele următoare și acele detașări voluntare, apoi involuntare în situația în care nu vom avea voluntari.



Ca o primă concluzie, e nevoie de o evaluare a tuturor DSP-urilor a tot ce înseamnă evaluarea paciențior care în două săptămâni de vid legslativ nu s-au regăsit internați sau sub controlul unui medic, precum și anchetele epidemiologice în desfășurare”, a declarat Nelu Tătaru.

