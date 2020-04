Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a subliniat luni seară, în direct pe B1 TV, că „fiecare localitate va avea dinamica ei” în lupta cu pandemia de COVID-19, precizând că evoluția situației „ține foarte mult de respectarea unor reguli de izolare, identificare și tratare a pacienților, precum și de monitorizarea concetățenilor noștri care vin din afara țării”.



Întrebat de Tudor Mușat când vom putea să tragem linie și să spunem că toate problemele de tip Suceava sau Deva s-au terminat, ministrul Sănătății a răspuns: „Nu putem spune. Putem spune că evaluăm fiecare focar în parte, fiecare localitate în parte. Fiecare localitate va avea dinamica ei. Fiecare spital va avea dinamica lui. Ține foarte mult de respectarea unor reguli, izolare, identificarea și tratarea pacienților, precum și de monitorizarea concetățenilor noștri care vin din afara țării”.

Demnitarul a vorbit despre problemele din țară, în speță despre situația din Brașov, unde directorul Direcției județene de Sănătate Publică a fost schimbat din funcție. În aceeași intervenție, el a vorbit și despre problemele de la Deva, dar și despre cazurile de bebeluși testați pozitiv de la Timișoara.

„După cum știți, ieri s-a făcut schimbul la nivelul DSP (n.r. – Brașov), a fost înlocuit directorul. Astăzi toate relațiile au revenit pe făgașul normal. Chiar am avut o întâlnire cu noul director, la un loc cu tot ce a însemnat manageri ai spitalelor din județul Brașov, precum și cu spitalele private”, a declarat Tătaru.

Întrebat dacă acum situația s-a rezolvat, iar Spitalul din Brașov poate trata cazurile de infecție cu noul coronavirus, Nelu Tătaru a răspuns: „Poate trata aceste cazuri, s-au stabilit și circuitele. Rămâne ca evoluția pandemiei, și la nivelul județului Brașov, să dea ordinea pentru tratament, spitalul județean, celelalte clinici de dializă, care vor prelua, precum și spitalul de boli infecțioase, pneumologia”.

„În acest moment, persoana este medic. Am încercat să venim cu un medic. Cunoaște sistemul, face parte din sistem. Dacă până acum, în DSP-uri, vedeam directori economiști și juriști, am căutat în ultima perioadă să punem medici, pentru a înțelege și fenomenul medical și pentru a da o relație destul de bună cu tot ce înseamnă management”, a mai spus el.



Referitor la posibilitatea ca autoritățile să realizeze o testare mai largă a populației pentru noul coronavirus, ministrul Sănătății a explicat: „Putem testa în cadrul unor anchete epidemiologice și a unui algoritm. Orice testare se face într-o anchetă epidemiologică. Un test negativ nu exclude apariția bolii mai târziu. Un test negativ nu exclude celelalte măsuri pe care le avem, izolare sau măsuri de precauție”.

„Testarea rapidă poate fi o variantă în măsura în care îi căutăm pe cei care au făcut boala. Testarea rapidă ne dă o prezență de anticorpi – testul pozitiv, mă refer – care apare după 10, 14 zile. Putem folosi aceste teste ca și teste de supraveghere, pentru cei pe care deja îi cunoaștem, pentru a vedea când încep să facă anticorpii, dublate la un moment dat de un test molecular care ne arată că nu mai avem virus”, a precizat acesta.

Întrebat dacă își menține părerea potrivit căreia vârful epidemic din România va fi atins în jurul datei de 1 mai, Nelu Tătaru a afirmat: „El rămâne în vigoare, cu acea nuanță dată de respectarea regulilor și de concetățenii noștri care se întorc în țară”.

