Ministrul Sănătății: Vom ajunge la 4.000 - 4.500 de teste pe zi. Personalul medical din prima linie va fi testat, la fel tot ce înseamnă infecție respiratorie (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a declarat, pentru B1 TV, că după ce vor ajunge toate testele achiziționate, în România se vor putea face până la 4.500 de teste pe zi pentru depistarea noului coronavirus. În acest moment, în țara noastră se fac 2.000 de teste zilnic.

Tătaru a mai precizat că vor fi testați toți cei care prezintă infecții respiratorii acute, indiferent dacă au intrat sau nu în contact cu persoane depistate deja pozitiv. De asemenea, va fi testat personalul medical aflat în prima linie.

