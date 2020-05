Nelu Tătaru trimite Corpul de Control la spitalele din Câmpeni: „Tot ce a fost administraţie locală a însemnat nu numai o politizare, dar şi o transformare a medicinei în orice altceva, numai medicină nu” (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii a declarat că va trimite Corpul de Control la spitalele din Câmpeni, judeţul Alba, după ce a primit mai multe sesizări. Nelu Tătaru a precizat că, acolo, patologia COVID-19 „nu a fost înţeleasă şi tratată cum trebuie”. A mai spus că va fi analizat atât acest aspect, cât și modul în care sunt conduse cele două unități medicale. Din nou, el s-a referit la politizare: „tot ceea ce a însemnat administraţie locală a însemnat nu numai o politizare dar şi o transformare a medicinei în orice altceva, numai medicină nu”. De la izbucnirea epidemiei de coronavirus, în județul Alba au fost înregistrate 206 îmbolnăviri și 10 decese.

Aflat, sâmbătă, într-o vizită în Iași, ministrul Sănătății s-a referit și la situația din județul Alba și a precizat că va trimite Corpul de Control la spitalele din Câmpeni, deoarece acolo se pare că patologia COVID nu a fost pe deplin înțeleasă. Nelu Tătaru a precizat că a luat această decizie după ce a primit mai multe sesizări.

Întrebat de ce a numit în funcţia de manager al Spitalului Orăşenesc Câmpeni o persoană care a lucrat în turism, Tătaru a răspuns: „Nu a fost o schimbare, a fost o prelungire. Am cerut o informaţie de la comunitatea locală, am cerut o informaţie de la personalul medical. Sunt sesizări multe”.

Potrivit Agerpres, acesta a mai precizat că „sunt medici revoltaţi, dar sunt şi medici care au făcut actuala propunere”.

„Voi trimite Corpul de Control atât pentru patologie COVID, pentru că nu a fost înţeleasă şi tratată cum trebuie, cât şi pentru gestionarea ca management a unităţilor sanitare. Sunt două în acel oraş”, a explicat Nelu Tătaru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.